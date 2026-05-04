Terremoto in Friuli 50 anni dopo | formazione nazionale del MIM tra memoria e prevenzione Il 5 maggio Valditara a Venzone

Da orizzontescuola.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 maggio si ricorda il 50° anniversario del terremoto in Friuli, un evento che ha segnato profondamente la regione. In questa occasione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, ha organizzato un’iniziativa di formazione a livello nazionale dedicata al settore scolastico. La giornata prevede anche una visita del ministro a Venzone, uno dei comuni più colpiti dal sisma.

In occasione del 50° anniversario del terremoto in Friuli, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, promuove un’iniziativa nazionale di formazione rivolta al mondo della scuola. L’evento si svolge tra Venzone e Gemona del Friuli dal 2 al 5 maggio 2026. L’iniziativa coinvolge la comunità scolastica locale e nazionale in percorsi educativi finalizzati alla promozione della memoria storica, della cittadinanza attiva e della cultura della prevenzione sismica. Il MIM intende così valorizzare il significato storico del sisma del 1976 e il modello di ricostruzione che ne è seguito, oggi considerato un riferimento per riflettere sul rapporto tra comunità, territorio e responsabilità collettiva.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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