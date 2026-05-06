Valditara | 1,5 milioni di euro a scuole che accoglieranno studenti palestinesi

Il ministro ha annunciato che il governo ha destinato 1,5 milioni di euro alle scuole che accoglieranno studenti palestinesi. Ha dichiarato di essere soddisfatto del finanziamento ottenuto, sottolineando che si tratta di un intervento volto a sostenere l'inclusione scolastica. Il finanziamento sarà distribuito alle istituzioni educative coinvolte nel progetto. La somma è stata approvata nel quadro delle risorse disponibili per l'integrazione degli studenti stranieri.

Il governo di Giorgia Meloni sosterrà con 1,5 milioni di euro le scuole che accoglieranno studenti e studentesse palestinesi provenienti dal territorio della Striscia di Gaza. Lo rende noto in un comunicato il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara: “Ho mantenuto una promessa fatta ai giovani studenti palestinesi che abbiamo accolto fra noi perché non perdessero la possibilità di un futuro degno”. Le scuole, precisa il comunicato, possono attivare “laboratori di lingua italiana L2 – italiano per stranieri, ma anche percorsi formativi nelle principali aree disciplinari (es. linguistico-artistico-espressiva, matematico-scientifico-tecnologica) per il potenziamento delle competenze didattiche di base”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate L’appello di Valditara agli imprenditori: “Diventino ‘missionari’ nelle scuole. Bisogna far capire agli studenti che fuori c’è un mondo che offre opportunità straordinarie”Il disallineamento tra il profilo in uscita degli studenti e le reali necessità del tessuto produttivo italiano non è più un fenomeno da analizzare,... Scuola, 1,5 milioni dal governo Meloni per studenti palestinesi di GazaABBONATI A DAYITALIANEWS Il sostegno dell’esecutivo Il governo guidato da Giorgia Meloni ha stanziato 1,5 milioni di euro per le scuole italiane che... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Valditara: ‘Il bene comune si costruisce a partire dalle scuole’; Il ministro Valditara nel Mantovano per inaugurare asili e scuole: Esempi virtuosi; Balzo Its Academy: gli studenti passano da 11mila a 41mila; Valditara: La scuola è dove si costruisce il bene comune. Bisogna mettere al centro la cultura del rispetto. Bando da 1,5 milioni per gli studenti di Gaza nelle scuole italiane. C’è tempo fino alle 18 del 26 maggioLaboratori di italiano, percorsi disciplinari e coinvolgimento delle famiglie: il Mim finanzia l’integrazione. Domande entro il 26 maggio ... orizzontescuola.it Studenti da Gaza: dal Ministero un bando da 1,5 milioni per il diritto allo studio e l’integrazioneVARESE, 6 maggio 2026-Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ufficialmente aperto le procedure per un importante intervento di sostegno volto a garantire l'integrazione e la continuità didattic ... varese7press.it Si svolge oggi, mercoledì 6 maggio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di @Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a x.com Valditara a Venzone e Cividale: “La scuola friulana esempio di coraggio e futuro” Tutto su Trieste, in tempo reale e senza filtri. Seguici su Instagram: https://www.instagram.com/trieste.news_igsh=ZWY4ZW1pMXJ5Mnh3&utm_source=qr - facebook.com facebook