Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di destinare 1,5 milioni di euro alle scuole italiane che ospiteranno studenti e studentesse palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza. La cifra rappresenta un intervento diretto volto a sostenere le istituzioni scolastiche coinvolte. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli su modalità di distribuzione o criteri di selezione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sostegno dell’esecutivo. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha stanziato 1,5 milioni di euro per le scuole italiane che accoglieranno studenti e studentesse palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza. A darne comunicazione è il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha sottolineato di aver onorato un impegno preso nei confronti dei giovani palestinesi accolti in Italia per garantire loro un futuro formativo. Il bando per le scuole. Il Ministero ha pubblicato un bando destinato a istituti statali, paritari non commerciali e CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti). L’obiettivo è favorire integrazione, diritto allo studio e continuità didattica attraverso percorsi di supporto dedicati.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scuola, 1,5 milioni dal governo Meloni per studenti palestinesi di Gaza

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