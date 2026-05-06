Sabato e domenica a Cetona si svolge Valdichiana Eating, un mercato dedicato ai produttori locali. L’evento prevede la presenza di stand con prodotti tipici, degustazioni e attività varie nel centro del paese. L’iniziativa mira a mettere in risalto le specialità della zona e a coinvolgere i visitatori in un’esperienza legata alle tradizioni culinarie e al territorio. La manifestazione si svolge nel fine settimana e coinvolge diverse realtà del settore alimentare locale.

Sapori, tradizioni e territorio si incontrano a Cetona sabato e domenica prossimi con Valdichiana Eating, il mercato dei produttori locali che animerà il paese con stand, degustazioni e attività collaterali. L’ottava edizione di Valdichiana Eating ha scelto Cetona per restituire, attraverso i sapori, il profilo autentico di un territorio ancora integro e profondamente agricolo. "Valdichiana Eating è oggi uno degli strumenti più concreti per raccontare e valorizzare la Valdichiana attraverso le sue produzioni di qualità – spiega Doriano Bui, presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese –. La direzione è chiara: promuovere un turismo enogastronomico consapevole, capace di generare valore e riconoscibilità per tutta la filiera".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Valdichiana Eating’ a Cetona: "Promuovere i prodotti locali"

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