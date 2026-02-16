Accordi | sinergia tra cultura e imprese locali per promuovere i Musei nazionali pisani

Il Comune di Pisa ha firmato un accordo con le imprese locali per rafforzare la promozione dei musei nazionali. La decisione nasce dalla necessità di attirare più visitatori e valorizzare il patrimonio culturale della città. In particolare, si punta a coinvolgere il settore turistico-ricettivo, che rappresenta un punto di forza per l’economia locale. L’obiettivo è creare nuove iniziative che uniscano cultura e commercio, portando più visitatori nei musei e più clienti nelle attività commerciali.

Con queste premesse Confcommercio Pisa e Musei Nazionali di Pisa siglano un nuovo accordo di partnership firmato dal direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli e dal direttore dei Musei Nazionali di Pisa Massimo Dadà. Una collaborazione - favorita dalla partecipazione al tavolo DMO promosso dall'assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini - che dà il via a un'intesa orientata alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di iniziative condivise. “L’alleanza con il mondo dell’imprenditoria cittadina rappresentata da Confcommercio è una grande opportunità per promuovere e diffondere lo straordinario patrimonio storico, artistico e archeologico del nuovo istituto” afferma Massimo Dadà, direttore dei Musei Nazionali di Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it

