Assaggi la degustazioni di prodotti locali a Villa Selvatico

La manifestazione “Assaggi” si svolge a Villa Selvatico di Battaglia Terme, dopo che il maltempo ha causato il rinvio di febbraio. La causa principale è la pioggia persistente, che ha reso impossibile organizzare l’evento all’aperto. Domenica 1 marzo 2026, dalle 10 alle 18.30, i visitatori potranno scoprire i sapori autentici dei prodotti locali e ammirare le opere degli artigiani della zona. La giornata si preannuncia ricca di gusti e colori.

Torna domenica 1 marzo 2026 dalle 10 – 18.30 “Assaggi”, le degustazioni di prodotti locali ed esposizione dell'artigianato locale a Villa Selvatico di Battaglia Terme. Tra il verde dei Colli Euganei e l’eleganza del parco di Villa Selvatico, Assaggi invita a scoprire i sapori del territorio e le eccellenze artigianali in un’esperienza all’aria aperta. I produttori locali propongono le loro specialità in un percorso ricco di profumi, colori e racconti. È l’occasione ideale per vivere la villa in modo rilassato: stendere una coperta per un picnic, concedersi un aperitivo nel parco o gustare un pranzo genuino circondati dalla bellezza del luogo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

