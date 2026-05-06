Vado non vado…

“Oh ma te le lavi ‘ste mani?”: all’ospedale te fanno anche ‘i test per vedere se sei zozzo davvero Villa Severi, la presidente risponde (forse dopo aver letto l’articolo, ma solo su Facebook): “L’acqua non si nega a nessuno. Tranne se vuole anche. Arezzo scopre che le strade non sono parcheggi: shock tra gli automobilisti, “e ora dove metto il SUV?” Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib.🔗 Leggi su Lortica.it

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Non Me Ne Vado

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