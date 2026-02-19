Vado anch’io!

Il titolo “Vado anch’io!” nasce da una richiesta di partecipazione, dopo che molti cittadini si sono sentiti esclusi dalle decisioni pubbliche. La frase si diffonde tra persone di tutte le età, desiderose di farsi ascoltare. Nei quartieri si organizzano incontri e assemblee per esprimere bisogni e opinioni. Un esempio concreto è l’assemblea di ieri sera, dove decine di residenti hanno condiviso le loro preoccupazioni sulla gestione del traffico. La richiesta di coinvolgimento cresce nelle strade di Arezzo.