Ospedale Piombino slitta ancora l' apertura del reparto di Psichiatria Cgil | Disagi per cittadini e lavoratori è inconcepibile

L'apertura del reparto di psichiatria nell'ospedale di Piombino è stata rinviata per la terza volta in pochi mesi. La decisione ha suscitato reazioni da parte della Cgil, che ha sottolineato i disagi per cittadini e lavoratori. La nuova data di apertura non è stata ancora comunicata, mentre il reparto rimane ancora chiuso da tempo. La situazione ha generato preoccupazioni tra gli operatori sanitari e gli utenti della struttura.

L’apertura del reparto di psichiatria dell’ospedale di Piombino slitta per la terza volta nel giro di pochi mesi. Lo denuncia il sindacato Fp Cgil, che spiega come i ritardi stiano causando disagi a lavoratori e cittadini per una situazione “inconcepibile”. Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) sarebbe infatti dovuto partire il prossimo 7 aprile ma, stando a quanto riporta il sindacato in una nota, il 3 aprile la direzione dell’Asl Toscana nord ovest ha però comunicato lo slittamento dei tempi. “Ancora non è chiaro quando la struttura sarà operativa - dicono d Fp Cgil -. Il motivo dei ritardi? A quanto apprendiamo mancherebbe ancora la sistemazione di un lavandino all’interno del punto ristoro riservato ai lavoratori”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Aggredito e pestato a sangue in ospedale (nel reparto di psichiatria): picchiato da un altro paziente Aggressione in Psichiatria: paziente massacra di botte un altro ospite del repartoMilano, 2 febbraio 2026 – Aggressione nel reparto di Psichiatria del Fatebenefratelli. Argomenti più discussi: Piombino, slitta l'apertura del reparto di Psichiatria: Inconcepible; Slitta ancora l’apertura della psichiatria: Inaccettabile, disagi per cittadini e personale; Sanità Valli Etrusche, incontro con Monni. Marcella Amadio. . LA SINISTRA SMANTELLA LA SANITÀ TOSCANA Con un mio ordine del giorno in Consiglio Regionale, ho chiesto che l’ospedale di Piombino, Villamarina, sia maggiormente implementato, in particolare alcuni reparti, come quello di - facebook.com facebook #Piombino, slitta nuovamente l'apertura del reparto psichiatria. Assirelli ( #Fp #Cgil): "Inconcepibile, disagi per cittadini e #lavoratori" x.com