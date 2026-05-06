Usura a Torino chieste quattro condanne | nei guai anche le vittime che hanno difeso i presunti strozzini

In un’indagine riguardante casi di usura a Torino, la procura ha chiesto quattro condanne con pene fino a sei anni di reclusione. Nei procedimenti sono coinvolte anche alcune vittime, accusate di aver difeso i presunti strozzini nei confronti dei quali sono state avanzate le richieste di condanna. Le accuse si riferiscono a prestiti con tassi di interesse molto alti, secondo quanto emerso dalle indagini.

Per loro che prestavano soldi con tassi di interesse elevatissimi, la procura ha chiesto quattro condanne a pene fino a sei anni di carcere. Gli ex clienti che li avrebbero protetti anche in tribunale, adesso rischiano l’accusa di falsa testimonianza. A Torino, sono queste le ultime novità sul.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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