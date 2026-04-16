Torino chieste cinque condanne per l’associazione a delinquere dei no vax | 25 imbrattamenti in quattro anni

I pubblici ministeri hanno chiesto cinque condanne a pene tra un anno e due mesi e due anni di reclusione nei confronti di cinque persone coinvolte in attività di associazione a delinquere legate al movimento no vax a Torino. La richiesta è arrivata il 15 aprile, durante un'udienza in tribunale, in relazione a 25 imbrattamenti compiuti in quattro anni. Le accuse riguardano azioni di protesta e atti vandalici contro strutture e simboli pubblici.

A Torino ieri, 15 aprile, la procura ha chiesto cinque condanne a pene tra due anni e un anno e due mesi di carcere per cinque no-vax. Sono alcuni degli indagati per 25 episodi di imbrattamento di edifici con scritte contro i vaccini, tra il 2021 e il 2024, in città e in provincia. Li difende.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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