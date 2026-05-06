Usa torna l' inverno in Colorado | tempesta di neve su Denver

Una nuova ondata di freddo ha portato una forte nevicata sulle Montagne Rocciose e le High Plains negli Stati Uniti. La neve ha interessato principalmente le zone a nord di Denver e il Wyoming sud-orientale, provocando accumuli consistenti e disagi alla circolazione. La tempesta si è verificata in un periodo che di solito vede il ritorno di temperature più miti, segnando un'improvvisa interruzione dell’inverno.

Una tempesta di neve tardiva ha investito, negli Stati Uniti le Montagne Rocciose e le High Plains, portando forti nevicate a nord di Denver e nel Wyoming sud-orientale. Il distretto scolastico più grande del Colorado, le Denver Public Schools, e altri importanti distretti e college della regione hanno cancellato le lezioni di mercoledì a causa del maltempo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, torna l'inverno in Colorado: tempesta di neve su Denver Thanksgiving Forecast and Past Weather Extremes | HailTrace Notizie correlate Tempesta di neve sugli Usa, completamente imbiancato anche il Connecticut(LaPresse) Milioni di persone in una vasta area degli Stati Uniti nord-orientali sono rimaste bloccate nelle loro case a causa dei divieti di... Stati Uniti, tempesta di neve paralizza New York: oltre 5mila voli cancellati negli UsaNew York è paralizzata dal maltempo: nelle prossime ore sono previsti fino a 70 centimetri di neve, con raffiche di vento gelido che raggiungeranno... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Usa, torna l'inverno in Colorado: tempesta di neve su Denver; Meteo USA, l’inverno non molla la presa: inizio maggio con neve senza precedenti in Colorado e Wyoming; La tassa Trump: un salasso fino a 2.270 euro a famiglia; Ecco perché l’ambasciatore Usa Puzder sculaccia l’Ue. Usa, torna l'inverno in Colorado: tempesta di neve su Denver(LaPresse) Una tempesta di neve tardiva ha investito, negli Stati Uniti le Montagne Rocciose e le High Plains, portando forti nevicate a nord ... stream24.ilsole24ore.com Venerdì la premier chiederà al segretario di Stato Usa i dettagli dell’operazione “Project Freedom”. La ricucitura con Trump frenata dai nuovi attacchi al Papa - facebook.com facebook Iran-Usa, alta tensione nello Stretto di Hormuz. Trump: "Solo scaramucce" x.com