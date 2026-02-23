Stati Uniti tempesta di neve paralizza New York | oltre 5mila voli cancellati negli Usa

Una tempesta di neve ha causato il caos a New York, bloccando migliaia di voli e lasciando migliaia di passeggeri a terra. La forte perturbazione ha portato neve intensa e venti forti, rendendo difficile la circolazione e le operazioni negli aeroporti. Le autorità hanno consigliato di evitare spostamenti non essenziali, mentre le compagnie aeree hanno cancellato più di 5.000 voli in tutto il paese. La perturbazione continua a muoversi verso il nord-est.

New York è paralizzata dal maltempo: nelle prossime ore sono previsti fino a 70 centimetri di neve, con raffiche di vento gelido che raggiungeranno gli 80 kmh. Per la giornata di lunedì 23 febbraio 2026 è stato dichiarato lo stato di emergenza e il divieto di circolazione fino a mezzogiorno ora locale (le 18.00) in Italia. Le autorità locali hanno mobilitato ingenti risorse per far fronte ai gravi disagi previsti. "New York non ha mai sperimentato una tempesta di questa portata nell'ultimo decennio. Chiediamo ai newyorkesi di evitare tutti gli spostamenti non essenziali. Per la vostra sicurezza, restate a casa e non mettetevi in strada", ha avvertito il sindaco della Grande Mela, Zohran Mamdani, nel corso di una conferenza stampa in cui ha annunciato anche che le scuole saranno chiuse e che tutte le strade, le autostrade e i ponti saranno aperti solo per le emergenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

