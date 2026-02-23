tempesta di neve sugli usa completamente imbiancato anche il connecticut

Una tempesta di neve ha investito gli Stati Uniti nord-orientali, lasciando il Connecticut completamente imbiancato. La causa risiede nelle forti precipitazioni e nei venti intensi che hanno bloccato milioni di persone nelle loro case. Le autorità hanno imposto divieti di circolazione per la sicurezza, mentre la neve continua a cadere abbondante, creando condizioni di visibilità ridotta. Molti sono rimasti isolati in questa vasta area densamente popolata.

(LaPresse) Milioni di persone in una vasta area degli Stati Uniti nord-orientali sono rimaste bloccate nelle loro case a causa dei divieti di circolazione stradale e degli allarmi neve, mentre le forti nevicate e i venti intensi si intensificavano, creando condizioni di whiteout in queste regioni densamente popolate. Lunedì mattina presto, da New York al Massachusetts, la neve è caduta a un ritmo di 5-7,6 centimetri all’ora. In alcune zone, da domenica sono caduti oltre 30 centimetri di neve, accompagnati da raffiche di vento superiori a 48 kmh e scarsa visibilità. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha definito le condizioni di viaggio “quasi impossibili”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 300mila senza elettricità e voli cancellatiUna forte tempesta di neve e gelo si sta abbattendo sugli Stati Uniti, con temperature che raggiungono fino a -46°C.

Gas, tempesta perfetta sugli Usa. Un messaggio anche per TrumpGli Stati Uniti si trovano nel mezzo di una crisi energetica senza precedenti.

Storica tempesta di NEVE negli USA, eccezionali immagini della bufera da Derby (Connecticut)

Argomenti discussi: New York isolata da una potente tempesta di neve: trasporti paralizzati, scuole chiuse; Il National Weather Service emette un’allerta per tempesta di neve a New York; Il sindaco di New York ordina il divieto di viaggio per la neve; Allerta bufera di neve per l'area di New York mentre la tempesta si dirige verso la Costa Est.

