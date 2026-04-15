Samsung Galaxy S25 | arriva One UI 8.5 con l’IA dei nuovi modelli
A partire dalla fine di aprile 2026, Samsung inizierà a rilasciare la versione stabile di One UI 8.5 sui dispositivi della serie Galaxy S25. La distribuzione partirà dalla Corea del Sud e si estenderà successivamente a livello globale nel mese di maggio. Questo aggiornamento introduce l'integrazione dell'intelligenza artificiale sui nuovi modelli della gamma.
La distribuzione ufficiale della versione stabile di One UI 8.5 raggiungerà i dispositivi appartenenti alla serie Samsung Galaxy S25 a partire dalla fine di aprile 2026, seguendo un percorso che vedrà la Corea del Sud come prima tappa e l’espansione globale nel mese di maggio. L’aggiornamento, basato sul sistema Android 16 QPR2, porterà le capacità di intelligenza artificiale precedentemente esclusive per i modelli Galaxy S26 anche sui dispositivi dell’anno scorso, oltre a introdurre miglioramenti all’interfaccia e nuovi protocolli di protezione della privacy. Il cronoprogramma stabilito dal produttore sudcoreano prevede che gli utenti residenti in Corea del Sud possano ricevere il pacchetto software già il 30 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu
Samsung Galaxy S25 Ultra One UI 8.5 Update - New Release Date
Leggi anche: Galaxy s25 one ui 8.5 beta 4 porta voicemail con ia in tempo reale e correzioni importanti
Leggi anche: Samsung galaxy s25 riceve one ui 8.5 beta 6: è l’ultima versione?