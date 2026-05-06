Alla vigilia della visita del segretario di Stato in Vaticano, il Papa ha risposto a un commento di un ex presidente degli Stati Uniti, affermando che chi critica dovrebbe usare la verità. La dichiarazione arriva dopo che l’ex presidente aveva attaccato il pontefice in un messaggio pubblico. La visita ufficiale del rappresentante diplomatico americano è programmata nei prossimi giorni e si concentrerà su questioni di politica estera e relazioni internazionali.

“La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace,se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo che lo faccia con la verità; la Chiesa da anni ha parlatocontro tutte le armi nucleari, quindi lì non c’è nessun dubbio“. È nettoPapa Leone XIVmentre risponde all’ennesimo attacco del presidente degli Stati UnitiDonald Trumpche, per la seconda volta in un mese, se l’è presa con il Pontefice. Lo ha fatto nel corso di un’intervista andata in onda lunedì sul network conservatoreSalem News Channel. Il presentatore Hugh Hewitt, di fede cattolica, aveva espresso il desidero che il Papa parlasse diliberare Jimmy Lai, dissidente di Hong Kong in carcere, e il tycoon aveva ribattuto: “Be’,il Papa preferisce parlare del fatto che va bene se l’Iran ha un’arma nucleare.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Usa, Papa Leone XIV risponde all’ennesimo attacco di Trump: “Chi mi critica usi la verità”

PAPA LEONE XIV RISPONDE ALLE CRITICHE DI TRUMP - PACE

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