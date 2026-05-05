Papa Leone XIV risponde all' attacco di Donald Trump la replica | Chi mi critica lo faccia con la verità

Il Papa Leone XIV ha risposto a una recente dichiarazione di Donald Trump riguardo alla guerra in corso. Trump aveva espresso delle critiche che il Papa ha deciso di commentare, chiedendo che chi si pronuncia su questioni delicate come questa lo faccia basandosi sui fatti. La replica del Papa è arrivata in un contesto di tensione tra le parti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle dichiarazioni.

Papa Leone XIV risponde al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump sulla guerra in Iran.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Papa Leone XIV risponde all'attacco di Donald Trump, la replica: "Chi mi critica lo faccia con la verità" Papa Leone XIV sui dazi di Trump - La Pennicanza 20/01/2026 Notizie correlate Leggi anche: Trump contro il Papa: «Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici». La replica: annuncio la pace, chi mi critica per questo lo faccia Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald TrumpIl primo papa di nazionalità statunitense ha esortato i leader algerini a costruire una società basata sui princìpi di giustizia e solidarietà. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Leone XIV: cercare l’unità, non il conflitto che porta alla distruzione; Papa Leone XIV prega nel Palazzo apostolico con l'arcivescova di Canterbury: Scandaloso se non cercassimo di superare le divergenze; Il difficile rapporto tra Trump e religione; Per l’arcivescovo Sarah Mullally visita in Vaticano e preghiera con Papa Leone XIV. Trump attacca ancora Papa Leone XIV mette cattolici in pericolo | Accetta nucleare Iran. Parolin rispondeTrump contro Papa Leone XIV a 48 ore dalla visita di Rubio in Vaticano: Iran e difesa cattolici, cosa ha detto e quale risposta da Parolin ... ilsussidiario.net Trump attacca ancora Papa Leone XIV: «Sull’Iran mette in pericolo i cattolici». La risposta del Vaticano: il Pontefice predica la paceNel mirino del presidente americano ci sono le prese di posizione del Papa contro gli attacchi statunitensi in Iran e quelli israeliani in Libano. Il ministro Tajani: «Sostegno a ogni parola del Papa» ... milanofinanza.it In vista della visita di Papa Leone XIV, prevista per il prossimo 8 maggio, e in considerazione del notevole afflusso di fedeli atteso, Eav ha predisposto, in collaborazione con la Prefettura, misure straordinarie e un potenziamento dei servizi ferroviari - facebook.com facebook Papa Leone XIV, a Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari x.com