Papa Leone XIV risponde a Trump | Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità

Il Papa ha risposto a una recente dichiarazione di un ex presidente degli Stati Uniti, affermando che chi desidera criticare la Chiesa dovrebbe farlo basandosi sulla verità. In un discorso pubblico, ha ribadito che la missione della Chiesa è quella di predicare il Vangelo e ha invitato a esprimere eventuali critiche in modo onesto e sincero. La dichiarazione si inserisce nel contesto di recenti commenti provenienti da figure politiche e pubbliche.

“La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro le armi nucleari. Desidero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio”. Così Papa Leone XIV lasciando Castel Gandolfo dopo l’ultimo attacco del presidente Usa Donald Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV risponde a Trump: "Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità" Papa Leone XIV risponde a Trump: Serve pace, non guerra - 1mattina News 14/04/2026 Notizie correlate Papa Leone XIV risponde all'attacco di Donald Trump, la replica: "Chi mi critica lo faccia con la verità"Papa Leone XIV risponde al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump sulla guerra in Iran. Papa Leone XIV dopo gli attacchi di Trump: “Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo lo faccia”Papa Leone XIV ha risposto all’ennesimo attacco di Donald Trump, lasciando Castel Gandolfo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Leone XIV: cercare l’unità, non il conflitto che porta alla distruzione; Papa Leone XIV prega nel Palazzo apostolico con l'arcivescova di Canterbury: Scandaloso se non cercassimo di superare le divergenze; Il difficile rapporto tra Trump e religione; Per l’arcivescovo Sarah Mullally visita in Vaticano e preghiera con Papa Leone XIV. Trump attacca ancora Papa Leone XIV mette cattolici in pericolo | Accetta nucleare Iran. Parolin rispondeTrump contro Papa Leone XIV a 48 ore dalla visita di Rubio in Vaticano: Iran e difesa cattolici, cosa ha detto e quale risposta da Parolin ... ilsussidiario.net Trump attacca ancora Papa Leone XIV: «Sull’Iran mette in pericolo i cattolici». La risposta del Vaticano: il Pontefice predica la paceNel mirino del presidente americano ci sono le prese di posizione del Papa contro gli attacchi statunitensi in Iran e quelli israeliani in Libano. Il ministro Tajani: «Sostegno a ogni parola del Papa» ... milanofinanza.it In vista della visita di Papa Leone XIV, prevista per il prossimo 8 maggio, e in considerazione del notevole afflusso di fedeli atteso, Eav ha predisposto, in collaborazione con la Prefettura, misure straordinarie e un potenziamento dei servizi ferroviari - facebook.com facebook Guerra in Iran, Papa Leone risponde a Trump: "Se qualcuno mi critica, lo faccia con verità" #guerrairan x.com