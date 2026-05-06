Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia di un possibile accordo tra le parti coinvolte nel conflitto nel Golfo Persico. Poco prima dell’alba, un documento di 14 punti è stato presentato come base per mettere fine alla guerra tra Iran e altre nazioni. La proposta arriva dopo settimane di tensioni crescenti e un'interruzione improvvisa della retorica da parte di un ex presidente statunitense.

Il segnale è arrivato poco prima dell’alba, quando Donald Trump ha interrotto improvvisamente la retorica da ultimatum che aveva accompagnato settimane di escalation nel Golfo Persico. “Supponendo che l’Iran accetti di concedere ciò che è stato concordato — e potrebbe essere una grande supposizione — la già leggendaria Epic Fury giungerà al termine”, ha scritto il presidente americano sui social, annunciando di fatto una pausa nelle operazioni militari attorno allo Stretto di Hormuz. Poche ore dopo, le petroliere ferme al largo dell’Oman hanno iniziato lentamente a rimettere in moto i motori. I mercati hanno reagito in tempo reale: il Brent...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa-Iran vicini alla tregua: spunta il memorandum in 14 punti per chiudere la guerra

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