Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sembrano allentarsi, con un possibile accordo in vista. Secondo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, la firma potrebbe avvenire già entro la prossima settimana. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui contenuti dell’accordo o sui passi successivi. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla questione.

Si aprono spiragli per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Potrebbe essere firmato entro la prossima settimana, ha dichiarato Trump. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Iran, spiragli di pace. Trump: firma prossima settimana

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