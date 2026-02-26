Usa-Iran altro rinvio | nuovo round di negoziati la prossima settimana

Le trattative tra Usa e Iran sono state nuovamente posticipate, con un nuovo incontro programmato per la settimana prossima. La speranza di trovare un accordo rapido si riduce, lasciando ancora margine di tempo per approfondire le questioni aperte. La situazione rimane incerta e tutto dipende dai prossimi sviluppi nei colloqui.

I negoziati tra Usa e Iran riprenderanno la prossima settimana. L'Oman parla di progressi, gli inviati di Trump si dicono delusi. Era l’ultima chance per evitare la guerra. Si è però trasformata in una penultima chance, con un rinvio a nuove discussioni la prossima settimana. Le trattative tra Usa e Iran restano complicate, ma forse qualche passo avanti c’è stato. Prima era emersa la delusione dei consiglieri di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, che si erano detti insoddisfatti delle proposte iraniane. Poi, nel pomeriggio, qualcosa deve essere cambiato se è vero che si sono registrati “significativi progressi nei negoziati”, come ha affermato al termine dei negoziati il ministro degli Esteri dell’Oman, Badr Albusaidi, mediatore tra le due parti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

