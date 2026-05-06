Usa Groenlandia e terre rare Dove nasce la guerra silenziosa per il nuovo petrolio

Una guerra silenziosa sta crescendo tra le nazioni per il controllo delle terre rare, elementi fondamentali per l’industria tecnologica e la produzione di dispositivi innovativi. Queste materie prime si trovano principalmente in poche aree del pianeta, tra cui alcune zone remote come alcune regioni dell’Artico. La Groenlandia e altre terre poco popolate sono al centro di questa corsa, che coinvolge paesi e aziende alla ricerca di risorse strategiche senza che si tratti di conflitti aperti.

C'è una mappa invisibile che governa il mondo contemporaneo. Non è fatta di confini politici, né di ideologie, ma di elementi chimici: neodimio, disprosio, lantanio. Nomi che non evocano emozioni, eppure muovono trattati, investimenti e tensioni geopolitiche. Le cosiddette «terre rare» sono tutt'altro che rare: ciò che è raro, oggi, è il controllo su di esse. In questo scenario si inserisce la Groenlandia, un territorio che per secoli è stato percepito come remoto, marginale, quasi inutile. Ghiaccio, silenzio e distanza. Eppure, sotto quella superficie apparentemente sterile, si nasconde una delle riserve più promettenti di terre rare al mondo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Usa, Groenlandia e terre rare. Dove nasce la guerra silenziosa per il “nuovo petrolio” Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla Notizie correlate Leggi anche: Altro che petrolio: la vera guerra tra Usa e Cina si combatte negli abissi per le terre rare Scorte di terre rare, la leva della Cina per condizionare gli Usa in tempi di guerraDal controllo delle materie prime critiche, fondamentali anche per la costruzione delle armi avanzate americane, deriva un potere politico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Usa alla conquista della Groenlandia (via Wall Street): preso il controllo del più importante deposito di terre rare. E l'inviato di Trump si autoinvita alle conferenze d'affari; Gli Stati Uniti mettono le mani sulle terre rare groenlandesi; Gli Stati Uniti si prendono un pezzo di Groenlandia via Wall Street: la società Usa Critical Metals ha acquistato il più grande deposito di terre rare dell'Artico; Senza armi, coi soldi. La bandiera Usa sulle terre rare della Groenlandia (di C. Renda). Trump, la Groenlandia e le terre rare: quel rischio per il nuovo petrolioC’è una mappa invisibile che governa il mondo contemporaneo. Non è fatta di confini politici, né di ideologie, ma di elementi chimici: neodimio, disprosio, lantanio. Nomi che non evocano emozioni, ... iltempo.it Usa alla conquista della Groenlandia (via Wall Street): preso il controllo del più importante deposito di terre rare. E l'inviato di Trump si «autoinvita» alle conferenze d ...La compagnia Critical Metals sfrutterà il più grande giacimento di terre rare pesanti, al di fuori della Cina. Saranno poi lavorate in Lousiana, governata dall'inviato speciale nominato da Trump per c ... corriere.it Il colosso Usa si concentra su living, logistica e retail. Dismissioni più selettive - facebook.com facebook Il segretario di Stato Usa Marco #Rubio: la visita in Vaticano al #Papa programmata da tempo, c'è molto di cui parlare - #LeoneXIV x.com