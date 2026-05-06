Nel mondo cattolico degli Stati Uniti, molti si sentono delusi e traditi. I fedeli, in particolare tra gli ispanici, hanno contribuito in modo rilevante alla vittoria di un candidato politico, sostenendo la sua corsa alle elezioni. Nel frattempo, il gradimento per un papa di nome Leone si aggira intorno al 60 per cento, mentre l’attenzione si concentra sulla distanza tra le convinzioni religiose e le scelte politiche recenti.

Il mondo cattolico-americano si sente tradito. I cattolici hanno dato un grosso contributo alla elezione di Trump, soprattutto gli ispanici. Ma proprio questi ultimi, dopo i ripetuti attacchi del presidente al pontefice si dicono preoccupati e confusi. I dati parlano di un gradimento che inizia a incrinarsi. Secondo un sondaggio Reuters Ipsos, Leone XIV, primo Papa statunitense, gode di un gradimento vicino al 60% nell’opinione pubblica americana contro il 36% di Donald Trump. Servizio di Leonardo Possati RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa, cattolici traditi da Trump. Papa Leone gode del 60% di gradimento

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