Trump nuovo attacco a Papa Leone | Sta mettendo in pericolo molti cattolici

Da webmagazine24.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex presidente ha rivolto nuove accuse contro il Papa Leone, sostenendo che le sue azioni stanno mettendo a rischio numerosi cattolici. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle fonti delle affermazioni. La polemica si inserisce in un confronto che coinvolge figure politiche e religiose di rilievo, con dichiarazioni che hanno suscitato commenti e reazioni diverse.

(Adnkronos) – Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone. "Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone", ha affermato il presidente americano Donald Trump all'emittente Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano per 'ricucire' dopo i pesanti attacchi dei giorni scorsi a Prevost. Leone XIV. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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