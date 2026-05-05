Trump nuovo attacco a Papa Leone | Sta mettendo in pericolo molti cattolici

Un ex presidente ha rivolto nuove accuse contro il Papa Leone, sostenendo che le sue azioni stanno mettendo a rischio numerosi cattolici. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle fonti delle affermazioni. La polemica si inserisce in un confronto che coinvolge figure politiche e religiose di rilievo, con dichiarazioni che hanno suscitato commenti e reazioni diverse.

(Adnkronos) – Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone. "Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone", ha affermato il presidente americano Donald Trump all'emittente Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano per 'ricucire' dopo i pesanti attacchi dei giorni scorsi a Prevost. Leone XIV. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it TRUMP si crede GESÙ e ATTACCA PAPA LEONE: ora è oltre ogni LIMITE Notizie correlate Leggi anche: Trump di nuovo contro il Papa: «Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici» Leggi anche: Trump torna ad attaccare Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trump, nuovo attacco a Papa Leone: Sta mettendo in pericolo molti cattolici; La frattura fra Trump e l'Italia: dagli attacchi al Vaticano alla rottura con Meloni; Mons. Paglia: Le parole di Trump contro il Papa hanno ricompattato i cattolici - Fin che la barca va - 02/05/2026; Guerra, Rubio giovedì a Roma per incontrare il Papa. Trump: forse nuovi raid in Iran. Trump di nuovo contro il Papa: «Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici»«Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone». Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump all'emittente Salem News, a due giorni ... ilmattino.it Nuovo affondo di Trump contro il Papa: Sta mettendo in pericolo molti cattoliciA due giorni dalla visita in Vasticano del segretario di Stato Marco Rubio il presidente va di nuovo all'attacco del pontefice ... ilgiornale.it 5/5/26. L’udienza si terrà il 7 maggio alle 11.30 nel Palazzo Apostolico #Vaticano. Un incontro tra il #Papa e Rubio c’era già stato un anno fa, in occasione della Messa per l’inizio del ministero petrino. Leone XIV vedrà lo stesso giorno anche il premier polacco - facebook.com facebook Un falco in Vaticano: Rubio da papa Leone in missione di guerra x.com