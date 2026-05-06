Urgesi-Golubic oggi WTA Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca il match tra Federica Urgesi e Golubic al torneo WTA di Roma 2026. La giovane tennista, nata nel 2005, affronta per la seconda volta il Foro Italico, dopo aver partecipato agli Internazionali l’anno scorso contro Bianca Andreescu. Questa volta, Urgesi ha superato le qualificazioni, e il suo incontro si svolge in un momento importante della sua carriera. L’appuntamento è previsto in orario da definire, con possibilità di visione in tv e streaming.

Federica Urgesi affronterà quest’oggi forse il match più importante nella sua carriera. La classe 2005 affronta per la seconda volta il Foro Italico di Roma: aveva già giocato agli Internazionali l’anno scorso contro Bianca Andreescu, ma questa volta arriva dopo aver passato le qualificazioni. E l’ha fatto in grande stile, con due partite di eccellente fattura contro la messicana Renata Zarazua e la slovena Veronika Erjavec. Adesso c’è una delle giocatrici più esperte del circuito, la svizzera Viktorija Golubic, che però ha faticato in maniera particolare in questo inizio di stagione. Si tratta, dunque, di una chance che può rivelarsi davvero utile per sviluppare ancora un tennis fatto di criterio e, perché no, di alcuni vincenti che in questi giorni hanno fatto alzare in piedi il pubblico delle sue partite.🔗 Leggi su Oasport.it

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Internazionali d'Italia, gli italiani di domani: 11:00 Stefanini - Ostapenko N.P. 12:30 Urgesi - Golubic N.P. 12:30 Pigato - Grant N.P. 14:00 Brancaccio - Townsend N.P. 14:30 Arnaldi - Munar N.P. 17:00 Basiletti - Tomljanovic N.P. 19:00 Cocciaretto - Kraus 20:30 x.com