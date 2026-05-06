Cocciaretto-Kraus oggi WTA Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la partita tra Cocciaretto e Kraus al torneo WTA Roma 2026, nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. La sessione serale si svolge sul Campo Centrale e l’incontro viene trasmesso in diretta streaming e in televisione. L’orario di inizio e il programma completo non sono ancora stati comunicati.

Si tinge d’azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per il primo turno del singolare femminile Elisabetta Cocciaretto affronta l’austriaca Sinja Kraus, numero 124 del ranking WTA. Il match, primo della sessione serale, inizierà non prima delle 19:00. La numero due d’Italia punta a ritrovare lo smalto che all’inizio dell’anno le ha permesso di vincere da dominatrice incontrastata il torneo di Hobart e di raggiungere i quarti in quello di Doha. La marchigiana, dopo un 2025 molto complicato, si è letteralmente ritrovata e ha confermato il suo valore dimostrando di essere una pedina chiave per i successi dell’Italia in Billie Jean King Cup.🔗 Leggi su Oasport.it

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