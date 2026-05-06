Urgesi-Golubic oggi in tv WTA Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi in diretta televisiva si svolge l’incontro tra Federica Urgesi e un’avversaria ancora da definire, valido al torneo WTA di Roma 2026. La giocatrice, nata nel 2005, disputa il suo secondo match al Foro Italico, dopo aver superato le qualificazioni. L’anno scorso aveva già partecipato agli Internazionali di Roma, affrontando Bianca Andreescu. La partita si svolge nel contesto del torneo femminile sulla terra battuta.

Federica Urgesi affronterà quest’oggi forse il match più importante nella sua carriera. La classe 2005 affronta per la seconda volta il Foro Italico di Roma: aveva già giocato agli Internazionali l’anno scorso contro Bianca Andreescu, ma questa volta arriva dopo aver passato le qualificazioni. LA DIRETTA LIVE DI GRANT-PIGATO (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI URGESI-GOLUBIC (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MUNAR (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BASILETTI-TOMLJANOVIC (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-KRAUS DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-BLOCKX NON PRIMA DELLE 20.30 E l’ha fatto in grande stile, con due partite di eccellente fattura contro la messicana Renata Zarazua e la slovena Veronika Erjavec.🔗 Leggi su Oasport.it

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Internazionali d'Italia, gli italiani di domani: 11:00 Stefanini - Ostapenko N.P. 12:30 Urgesi - Golubic N.P. 12:30 Pigato - Grant N.P. 14:00 Brancaccio - Townsend N.P. 14:30 Arnaldi - Munar N.P. 17:00 Basiletti - Tomljanovic N.P. 19:00 Cocciaretto - Kraus 20:30 x.com