Smog e rischio Alzheimer uno studio svela il legame

Uno studio pubblicato su 'PLOS Medicine' rivela che lo smog, responsabile dell'inquinamento atmosferico, potrebbe essere un fattore diretto nello sviluppo della malattia di Alzheimer. La ricerca ha analizzato i livelli di particolato nelle città italiane, evidenziando come l’esposizione cronica all’aria inquinata possa influenzare il cervello.

(Adnkronos) – Da complice a primo indiziato. Nuove prove inchiodano lo smog. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista open access 'Plos Medicine', l'inquinamento atmosferico potrebbe contribuire direttamente alla malattia di Alzheimer. Il lavoro, condotto da Yanling Deng della Emory University (Usa) e colleghi, suggerisce che le persone maggiormente esposte ai 'veleni' nell'aria corrono un rischio maggiore di sviluppare la patologia. L'Alzheimer è la forma più comune di demenza e colpisce circa 57 milioni di persone in tutto il mondo. L'esposizione allo smog è un noto fattore di rischio per questa e altre malattie croniche comuni, come ipertensione, ictus e depressione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

