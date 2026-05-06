Uomo evirato dalla moglie a Napoli impossibile riattaccare il pene contro di lui boom di insulti dalle haters femministe da ' se l' è cercata' a ' altro che vittima'

A Napoli, un uomo è stato evirato dalla moglie, rendendo impossibile il ripristino del pene. La vicenda ha suscitato reazioni di commenti negativi sui social, con alcune donne che lo hanno accusato di essersi cercato la situazione e di non essere una vittima. L’avvocato dell’uomo ha annunciato di aver preparato un esposto da consegnare alle forze dell'ordine. La vicenda sta attirando l’attenzione sui social e nelle istituzioni.

Angelo Pisani, avvocato dell'uomo evirato: "Ho predisposto un esposto da presentare alla Polizia postale per chiedere l'identificazione e la punizione di tante donne che con post orribili ed ingiustificabili, senza pietà e rispetto per l'uomo vittima di una violenza brutale che lo segna per sempre,.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Uomo evirato dalla moglie a Napoli, impossibile riattaccare il pene, contro di lui boom di "insulti dalle haters femministe, da 'se l'è cercata' a 'altro che vittima'" Notizie correlate Uomo evirato nel sonno ad Angri dalla moglie che scopre il tradimento, donna arrestata: lui è graveAd Angri, in provincia di Salerno, una donna ha evirato il marito dopo averlo narcotizzato. Evirato dalla convivente ad Angri, l’avvocato: “Non è stato possibile riattaccare l’organo tagliato”Il 41enne narcotizzato ed evirato dalla convivente il primo maggio ad Angri, in provincia di Salerno, non è in pericolo di vita. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Evirato dalla moglie, legale: violenza inaudita, lo difenderò gratis; Evirato dalla moglie a Salerno, un legale: Violenza inaudita, lo difenderò gratis; Uomo evirato nel sonno ad Angri dalla moglie che scopre il tradimento, donna arrestata: lui è grave; Uomo evirato dalla moglie, impossibile riattaccare l'organo: Contro di lui le haters social. Uomo evirato dalla moglie ad Angri: preoccupano le condizioni psicologicheMigliorano le condizioni del 41enne bengalese evirato dalla moglie venerdì pomeriggio ad Angri. Ricoverato nel reparto di Urologia dell'ospedale di Nocera Inferiore, sarà ... ilmattino.it Uomo evirato dalla moglie, impossibile riattaccare l'organo: Contro di lui le haters socialIl 41enne sottoposto ad un lungo e delicatissimo intervento resta in gravi condizioni, ma dall'Umberto I di Nocera Inferiore arrivano speranze con la falloplastica ricostruttiva. L'avv. Angelo Pisani: ... napolitoday.it Non sarebbe in pericolo di vita l’uomo di 41 anni narcotizzato ed evirato dalla compagna lo scorso primo maggio ad Angri, in provincia di Salerno, ma la sua situazione si rivelerebbe in ogni caso delicata. La vittima avrebbe perso molto sangue a seguito dell’a - facebook.com facebook Uomo evirato dalla moglie, ha perso tre litri di sangue in poche ore: funzione dell'organo compromessa x.com