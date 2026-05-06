Uomo evirato dalla moglie a Napoli impossibile riattaccare il pene contro di lui boom di insulti dalle haters femministe da ' se l' è cercata' a ' altro che vittima'

Da ilgiornaleditalia.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, un uomo è stato evirato dalla moglie, rendendo impossibile il ripristino del pene. La vicenda ha suscitato reazioni di commenti negativi sui social, con alcune donne che lo hanno accusato di essersi cercato la situazione e di non essere una vittima. L’avvocato dell’uomo ha annunciato di aver preparato un esposto da consegnare alle forze dell'ordine. La vicenda sta attirando l’attenzione sui social e nelle istituzioni.

Angelo Pisani, avvocato dell'uomo evirato: "Ho predisposto un esposto da presentare alla Polizia postale per chiedere l'identificazione e la punizione di tante donne che con post orribili ed ingiustificabili, senza pietà e rispetto per l'uomo vittima di una violenza brutale che lo segna per sempre,.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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