Un uomo di 41 anni, vittima di un episodio avvenuto il primo maggio ad Angri, è stato narcotizzato e sottoposto a evirazione dalla convivente. Le autorità hanno riferito che, nonostante le ferite, l'uomo non si trova in pericolo di vita. L'avvocato dell'uomo ha dichiarato che non è stato possibile riattaccare l'organo tagliato durante l'intervento. La vicenda è sotto indagine.

Il 41enne narcotizzato ed evirato dalla convivente il primo maggio ad Angri, in provincia di Salerno, non è in pericolo di vita. Dopo le operazioni a cui è stato sottoposto all’ ospedale Umberto I di Nocera inferiore, però, “non è stato possibile riattaccare il membro tagliato”. Lo ha comunicato, come riporta Fanpage, l’avvocato della vittima, Angelo Pisani: “Le sue condizioni sono stabili. Ma la sua vita è stravolta e dovrà essere seguito in urologia”. Sia l’uomo che la compagna di 35 anni sono originari del Bangladesh. Secondo la testimonianza della vittima, a spingere la donna a un gesto così violento sarebbe stata la gelosia. Il 41enne infatti voleva portare a vivere con loro anche la prima moglie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Evirato dalla convivente ad Angri, l’avvocato: “Non è stato possibile riattaccare l’organo tagliato”

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