Uomini e Donne | quando va in onda la scelta di Sara Gaudenzi

Uomini e Donne sta per trasmettere la puntata in cui Sara Gaudenzi annuncerà la sua decisione. La puntata è programmata per una data ancora da definire e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli spettatori. Sara Gaudenzi, protagonista del programma, ha deciso di rivelare con chi intende proseguire il suo percorso. La scelta verrà mostrata nel corso di un episodio dedicato.

Uomini e Donne si prepara a uno dei momenti più attesi delle ultime settimane: la scelta di Sara Gaudenzi. Dopo un percorso seguito con attenzione dal pubblico, la tronista ha terminato la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. Non sono mancate le polemiche e le accuse nei suoi confronti, mentre emerge la data della messa in onda su Canale 5. Si lascia una recente coppia nata a Uomini e Donne Uomini e Donne news: la data della messa in onda della scelta. L’ultima registrazione del percorso di Sara Gaudenzi nel trono classico andrà in onda tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo su Canale 5. Due appuntamenti molto attesi dal pubblico, che potrà vedere nel dettaglio la sua scelta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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