Uomini e Donne anticipazioni | una corteggiatrice non si presenta Ciro lascia lo studio

Durante la registrazione di Uomini e Donne, una delle corteggiatrici non si è presentata in studio, provocando una reazione immediata da parte del tronista Ciro Solimeno, che ha deciso di abbandonare temporaneamente la trasmissione. La scena si è svolta davanti alle telecamere, con tensioni visibili tra i presenti. La puntata prosegue con altri momenti, ma questo episodio ha catturato l’attenzione dei telespettatori.

Colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne: una corteggiatrice decide di non presentarsi in studio e il tronista Ciro Solimeno reagisce lasciando temporaneamente la registrazione tra dubbi e tensioni. Oggi, mercoledì 22 aprile, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del programma condotto da Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, il tronista Ciro Solimeno ha perso una delle due corteggiatrici con cui era arrivato vicino alla scelta. Il caso Elisa Leonardi: la corteggiatrice non si presenta All'inizio della registrazione, Maria De Filippi ha comunicato che Elisa Leonardi, rientrata a casa dopo la puntata di ieri, ha deciso di non presentarsi in studio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Le parole di Cristina

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