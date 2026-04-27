Uomini e Donne anticipazioni | Ciro perde una corteggiatrice prima della scelta

Nella registrazione di metà aprile, il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne subisce una modifica, poiché perde una delle sue corteggiatrici prima di arrivare alla scelta finale. La situazione sembra aver influito sui suoi piani, lasciando incertezza sui possibili sviluppi della trasmissione. I dettagli sui motivi di questa perdita non sono ancora stati resi noti ufficialmente.

Ciro Solimeno si avvicina alla scelta finale a Uomini e Donne, ma la registrazione del 22 Aprile 2026 cambia gli equilibri del suo percorso. L’assenza di una delle sue corteggiatrici in studio apre nuovi scenari e mette il tronista davanti a una situazione inaspettata. Un momento che arriva in una fase decisiva e che potrebbe avere conseguenze anche sulla fine del percorso nel trono classico. La zia di Ciro Solimeno fa capire chi avrebbe scelto Anticipazioni Uomini e Donne: l’assenza di Elisa Leonardi. A sorprendere durante la registrazione è stata l’assenza di Elisa Leonardi, che non si è presentata in studio. A chiarire la situazione è stata Maria De Filippi, spiegando che la corteggiatrice, dopo essere rientrata a casa il giorno precedente, avrebbe deciso di non tornare più in puntata.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - La discussione tra Ciro e le sue corteggiatrici

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