Nelle ultime anticipazioni di Uomini e Donne si racconta che Sara Gaudenzi ha scelto Alessio come suo preferito. Prima di questa decisione, però, si è verificata una lite tra alcuni protagonisti che ha provocato grande tensione nello studio. La puntata ha mostrato momenti di confronto intenso e un confronto acceso tra i partecipanti. La scena si è conclusa con la decisione di Sara di optare per Alessio.

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano finalmente come si è concluso il percorso della tronista Sara Gaudenzi. Dopo settimane di dubbi, tensioni e colpi di scena, la registrazione più recente del dating show condotto da Maria De Filippi ha portato alla scelta finale. La giovane romana, arrivata alla fine del suo trono tra polemiche e momenti di forte emotività, ha deciso con chi lasciare lo studio. Il momento decisivo è stato registrato negli studi Mediaset e verrà trasmesso su Canale 5 nei prossimi giorni. Nel frattempo, le anticipazioni e gli spoiler diffusi online hanno già chiarito tutto: Sara ha trovato l’amore proprio davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Sara sceglie Alessio, ma prima esplode la lite che gela lo studio

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