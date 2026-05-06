Durante un'intervista trasmessa su una trasmissione televisiva, un testimone ha dichiarato che lo Stato avrebbe fornito supporto alla banda criminale nota come Uno Bianca. La dichiarazione è stata successivamente acquisita dalla Procura come prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. La testimonianza si concentra sulla presunta copertura offerta dall’ente pubblico alla banda, senza ulteriori dettagli o commenti.

“Quelli ci hanno aiutato, non ci hanno fatto prendere, e alla fine ci hanno fatto arrestare”, lo ha detto Roberto Savi, ex componente della banda della Uno Bianca, nella sua intervista rilasciata per Belve Crime, lo spin-off condotto da Francesca Fagnani dedicato alla cronaca nera. Ora l’intervista di Savi è stata acquisita dalla Procura. Roberto Savi: "Quelli ci hanno aiutato" La verità di Savi dietro la Uno Bianca La Procura acquisisce l'intervista di Belve Crime Roberto Savi: “Quelli ci hanno aiutato” Chi ha memoria ricorderà le parole di Fabio Savi, fratello di Roberto, quando i cronisti in aula gli chiesero chi ci fosse dietro la Uno Bianca.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Uno Bianca, Roberto Savi a Belve Crime ammette "la copertura dello Stato": intervista acquisita dalla Procura

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La Stampa. . «I familiari delle vittime della Uno Bianca insistono da sempre perché venga accertata l'esistenza di un terzo livello. E le parole di Savi vanno esattamente in questa direzione». Da oltre quindici anni la giornalista Francesca Fagnani scava nei gra - facebook.com facebook