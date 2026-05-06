Uno Bianca Lepore | Approfondire le gravi dichiarazioni di Savi

Il sindaco di Bologna ha commentato le recenti dichiarazioni rilasciate da Roberto Savi, uno dei fratelli coinvolti nella banda della Uno Bianca. La banda, attiva tra il 1987 e il 1994, è responsabile di numerosi crimini che hanno provocato 24 vittime in Emilia-Romagna. L’intervista televisiva ha suscitato interesse e richieste di approfondimento sulle affermazioni fatte da Savi in relazione ai fatti di quegli anni.

La dichiarazione del sindaco di Bologna Matteo Lepore arriva dopo la recente intervista televisiva di Roberto Savi, uno dei fratelli a capo della banda della Uno Bianca, il gruppo criminale responsabile di una serie di crimini che insanguinarono l'Emilia-Romagna tra il 1987 e il 1994, causando 24.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Caso Uno Bianca: familiari smentiscono le tesi di Savi su Capolungo?? Cosa scoprirai Perché Savi sostiene che la rapina avesse obiettivi diversi dal bottino? Come può la carriera del carabiniere smentire le nuove... Caso Uno Bianca: Capolungo minaccia Savi dopo le parole in TV?? Cosa scoprirai Perché Roberto Savi ha deciso di parlare proprio ora in TV? Chi sono i soggetti legati ai servizi segreti citati da Savi? Come si... Altri aggiornamenti Uno Bianca, Roberto Savi Uccidevamo per i servizi segreti | Procura lo interrogherà dopo intervista a BelveUno Bianca, Roberto Savi a Belve Crime: Uccidevamo per i servizi segreti. Procura di Bologna acquisisce intervista e prepara nuovo interrogatorio ... ilsussidiario.net Uno Bianca, il ricordo della strage al Pilastro. Lepore: Mancano pezzi di veritàBOLOGNA – Mancano pezzi di verità, questo ormai pare chiaro agli occhi di tutti, anche da punti di vista differenti. A questo punto è importante che lo Stato faccia la sua parte fino in fondo. Gli ... bologna.repubblica.it