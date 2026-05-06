Caso Uno Bianca | familiari smentiscono le tesi di Savi su Capolungo

Familiari delle vittime del caso Uno Bianca hanno preso posizione, smentendo le affermazioni del detenuto riguardo alla natura dell’episodio avvenuto a Capolungo. L’uomo aveva dichiarato che la rapina non fosse finalizzata al denaro, ma a scopi diversi, ipotesi contestate dai parenti delle persone coinvolte. Nel frattempo, il percorso professionale del carabiniere coinvolto viene considerando come elemento che contrasta con le nuove ricostruzioni fornite dal detenuto.

?? Cosa scoprirai Perché Savi sostiene che la rapina avesse obiettivi diversi dal bottino? Come può la carriera del carabiniere smentire le nuove tesi del detenuto? Chi ha autorizzato l'intervista televisiva senza avvisare i familiari delle vittime? Quali prove documentali possono confermare la versione della famiglia Capolungo??? In Breve Alberto Capolungo contesta le tesi di Savi sulla morte di Pietro Capolungo. Il carabiniere era in pensione presso il nucleo traduzioni del tribunale. L&#x .🔗 Leggi su Ameve.eu

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