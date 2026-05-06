La Procura di Bologna ha deciso di convocare Roberto Savi, ex poliziotto, in relazione alle dichiarazioni rilasciate nell'intervista a Belve Crime. L’intervista ha riaperto il discorso sulla possibile protezione della banda della Uno Bianca durante i sette anni di attività. La procura, guidata dal procuratore capo, ha annunciato che ascolterà Savi per approfondire le affermazioni fatte nel programma di Rai 2.

L’ intervista rilasciata da Roberto Savi a Belve Crime riapre un dibattito di fatto mai del tutto chiuso: chi ha protetto la banda della Uno Bianca per sette anni? La Procura di Bologna, guidata da Paolo Guido, sentirà l’ex poliziotto dopo quanto affermato a Francesca Fagnani nel programma di Rai 2. Savi a Belve Crime, riguardo all’eccessiva libertà che la sua banda aveva di muoversi, ha parlato di “personaggi non delinquenti che ci hanno garantito protezione”, che “ci hanno aiutato, non ci hanno fatto prendere. E poi ci hanno fatto prendere”. Così come fanno riflettere le parole in merito alla nota rapina all’armeria di via Volturno, che –...🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Uno Bianca, la Procura di Bologna vuole sentire Roberto Savi dopo l’intervista a Belve Crime

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