Dopo l'intervista andata in onda martedì sera su Raidue, le dichiarazioni di Roberto Savi hanno suscitato diverse polemiche. La procura ha annunciato che ascolterà le sue parole, senza ulteriori commenti ufficiali. La vicenda riguarda il caso Uno Bianca e le sue implicazioni, che continuano a essere al centro dell'attenzione pubblica e giudiziaria. La posizione delle autorità resta quella di verificare eventuali elementi emersi durante l'intervista.

Hanno destato parecchie polemiche le dichiarazioni fatte da Roberto Savi durante l'intervista a Belve, su Raidue, andata in onda martedì sera. La procura di Bologna sentirà l'ex poliziotto, in carcere per i delitti della Uno Bianca (23 vittime e 114 feriti), tra rapine a mano armata e azioni di violenza gratuita. Savi ha insinuato che alcuni personaggi (non delinquenti) avrebbero garantito alla banda criminale una " copertura " investigativa. Si cercherà di fare luce anche su un'altra affermazione, quella in cui Savi ha detto che il vero scopo della rapina all'armeria di via Volturno, a Bologna, era eliminare l'ex carabiniere Pietro Capolungo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uno Bianca, dopo l'intervista di Roberto Savi a Belve si muove anche la procura: "Lo sentiremo"

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