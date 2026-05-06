Universo Univr in mare | 13 persone per l’inclusione accademica

A causa delle difficoltà nel garantire l'inclusione accademica, un progetto ha coinvolto tredici persone a bordo di una nave. L'iniziativa mira a esplorare come le barriere tradizionali possano essere superate attraverso esperienze in mare e quali cambiamenti possano verificarsi nelle strutture universitarie coinvolte. Si tratta di un tentativo di usare l’ambiente marino come opportunità per sviluppare approcci nuovi e più accessibili nel mondo accademico.

? Cosa scoprirai Come può una nave trasformare le barriere accademiche in risorse strategiche?. Cosa accadrà alle gerarchie universitarie una volta affrontate le sfide del mare?. Come verranno utilizzate le esperienze vissute a bordo per cambiare l'ateneo?. Quali dati concreti emergeranno dalla mappatura dell'inclusione durante la navigazione?.? In Breve Il viaggio da Civitavecchia a Gaeta termina sabato 9 maggio con l'incontro al Castello.. Sara Svaluto-Ferro coordina la creazione di card operative per l'ateneo veronese.. Marco Gagliani gestisce il progetto per la Fondazione Tender To Nave Italia.. La Campagna 2026 coinvolgerà 400 persone in 19 porti italiani entro ottobre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Universo Univr in mare: 13 persone per l’inclusione accademica Notizie correlate “Oltre le Onde”, a Manfredonia l’uscita in mare conclusiva del progetto di inclusione tra mare e naturaDomenica 22 marzo l’evento conclusivo del progetto “Oltre le Onde – Percorsi di Inclusione tra Mare e Natura”, promosso dall’ASD Pesca Senza Barriere... Luca Parmitano al Comicon 2026: da Apollo 13 all'universo di CaparezzaAbbiamo intervistato Luca Parmitano, Astronauta e autore del libro "Camminare tra le stelle", per parlare di film e serie che raccontano in modo...