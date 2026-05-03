Abbiamo intervistato Luca Parmitano, Astronauta e autore del libro "Camminare tra le stelle", per parlare di film e serie che raccontano in modo accurato i voli spaziali. Lo spazio è quel luogo affascinante e allo stesso tempo terrificante per il quale non possiamo far altro che provare un'irresistibile fascinazione; una meraviglia spontanea e inarrestabile per qualcosa che è irraggiungibile ai più, ma che per qualcuno, per un breve periodo, può anche diventare casa. Gli astronauti, infatti, si spingono più in là di chiunque altro, cullati dal vuoto cosmico per sondare l'infinito, per portare avanti la ricerca scientifica e, in qualche modo, stimolare la nostra immaginazione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Luca Parmitano al Comicon 2026: da Apollo 13 all'universo di Caparezza

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