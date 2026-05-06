Università | nuovi studentati ancora possibile accedere a contributi

È aperto il bando per la creazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, annunciato da un ente finanziario pubblico in collaborazione con il ministero competente. La procedura prevede la possibilità di accedere a contributi economici destinati alla realizzazione di nuove strutture abitative, in seguito a una convenzione firmata tra le parti. Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

(Adnkronos) - Entra nel vivo il bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti, in base a una convenzione siglata con il ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) dopo la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. ( VIDEO ) Per accedere ai contributi finanziari fino a un massimo di circa 20 mila euro per ogni posto letto - la dotazione complessiva è di circa 600 milioni - le candidature, aperte a soggetti sia pubblici sia privati, potranno essere presentate attraverso il Servizio Telematico dedicato fino ad esaurimento della dotazione del fondo e in ogni caso non oltre il 29 giugno 2026.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Bando CDP per nuovi studentati: ancora possibile accedere ai contributi

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