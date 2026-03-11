Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | in alcune Università ancora possibile iscriversi per il 2025 26

Alcune università consentono ancora l’iscrizione ai percorsi abilitanti per l’anno accademico 202526, con modalità diverse tra 60, 36 o 30 CFU. I bandi rimangono aperti e le settimane che precedono il 30 giugno sono cruciali per sciogliere la riserva in vista dell’inserimento nella prima fascia GPS. In questa fase, il tirocinio deve essere completato rapidamente per rispettare le scadenze.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: ecco i bandi ancora aperti, settimane decisive. Il 30 giugno infatti è la data ultima per poter sciogliere la riserva per l'inserimento nella prima fascia GPS, per cui i calendari saranno intensi e il tirocinio dovrà procedere spedito. Tutte le info nelle pagine dedicate degli Atenei. L'articolo Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: in alcune Università ancora possibile iscriversi per il 202526. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: alcune Università pubblicano già il BANDO 2025/26Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.

Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: ecco i BANDI 2025/26 di alcune Università (non solo telematiche)Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.

Tutti gli aggiornamenti su Percorsi abilitanti

Temi più discussi: Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: BANDI ancora aperti in alcune Università; Gps 2026, compila la domanda senza errori. Scarica la guida completa; Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE]; Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 CFU terzo ciclo: bandi ancora aperti in alcune Università e Conservatori (AGGIORNAMENTO 5 marzo).

Percorsi abilitanti per insegnanti di scuola secondaria da 60, 30 e 36 CFU al viaCon la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti introdotta dal decreto legislativo 59/2017, modificato dalla legge 79/2022, il sistema di accesso all'insegnamento nelle scuole ... it.blastingnews.com

Università LUMSA – Formazione docenti 2025/2026, iscrizioni al via: percorsi da 60 e 30 CFU in un momento chiave per la scuolaNe parliamo con la prof. Gabriella Agrusti Dal 13 febbraio al 5 marzo 2026 saranno aperte le iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per i docenti della scuola seconda ... orizzontescuola.it

Ciao, qualcuno sa se sono già state pubblicate le graduatorie per i percorsi abilitanti 60 CFU dell'Università di Ferrara. Ormai é passato più di un mese. - facebook.com facebook

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 2025/26: ecco i bandi ancora aperti, settimane decisive. Il 30 giugno infatti è la data ultima per poter sciogliere la riserva per l'inserimento nella prima fascia GPS, per cui i calendari saranno intensi e il tir… x.com