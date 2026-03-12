Università Suor Orsola al via i test d’ingresso | Il numero chiuso migliora l’efficienza della didattica

All'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli sono iniziati i test d’ingresso per accedere ai corsi, con il numero chiuso che mira a ottimizzare l’organizzazione delle lezioni e migliorare l’esperienza degli studenti. La procedura coinvolge i candidati che devono superare una prova selettiva prima di poter iscriversi ai vari percorsi accademici. La scelta del numero programmato riguarda principalmente il controllo delle iscrizioni e la qualità dell’offerta formativa.

All’ Università Suor Orsola Benincasa di Napoli il numero programmato non è solo una modalità di accesso, ma una scelta strategica per garantire qualità della didattica e migliori prospettive occupazionali per gli studenti. È la linea ribadita dal rettore Lucio d’Alessandro alla vigilia dell’avvio delle prove selettive per le immatricolazioni all’anno accademico 2026- 2027, con la sessione primaverile dei test in programma dal 16 al 19 marzo. “ Nel nostro Ateneo il numero ‘ chiuso’ è da anni una scelta di sostenibilità dell’efficienza didattica che ci consente di prenderci realmente cura di ogni singolo studente non solo durante gli studi ma anche e soprattutto per costruire il suo futuro occupazionale”, spiega d’Alessandro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Napoli 2500, al Suor Orsola in mostra la grande tradizione lirica e scenica della cittàRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Napoli rivive la grande scena: al Suor Orsola i costumi dell’opera in mostra per i 2500 anni della cittàNapoli celebra i suoi 2500 anni tornando là dove ha sempre dominato: sul palcoscenico. Aggiornamenti e notizie su Università Suor Orsola Temi più discussi: Al Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo una nuova mostra dal 14 marzo; Napoli: arte e scienza tra scuola e museo; Il Diritto si fa smart. Viaggio nel Centro di eccellenza Jean Monnet; La voce che supera il buio: la straordinaria rinascita di Francesca Catalano, la 25enne ipovedente che trasforma un limite in forza. La grande bellezza delle Università al servizio del sapereGli Atenei sono dei pilastri dello sviluppo socioeconomico delle città. Così Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa e decano della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle ... tgcom24.mediaset.it Gli atenei napoletani celebrano al Suor Orsola La giornata nazionale delle universitàLe università napoletane per il recupero urbanistico e sociale delle città. Sarà questo il tema del confronto con cui i cinque Atenei napoletani celebreranno La Giornata nazionale delle Università ... ilmattino.it Università Suor Orsola Benincasa. . Open Week 2026 Giornate di Orientamento di Ateneo XX edizione ENTRA IN UNISOB: www.unisob.na.it/iscrizioni Napoli, 23-27 febbraio 2026 Aula Magna, corso Vittorio Emanuele 292 L'Università Suor Orsola Benincasa - facebook.com facebook #OPENWEEKUnisob | Giorno 2 L'Università Suor Orsola Benincasa ti aspetta in presenza per l' #OpenWeek2026. Incontri dedicati per scoprire tutti i Corsi di Studio. Napoli 23-27 febbraio 2026 Iscriviti qui: tinyurl.com/OpenWeekUnisob… x.com