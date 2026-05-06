Unipol Dome, l’arena da 16 mila posti situata a Santa Giulia, è un impianto privato costruito dalla multinazionale tedesca Cts Eventim per ospitare eventi musicali. I primi due concerti sono previsti questa sera con Ligabue e sabato con Annalisa. Recentemente, la Corte dei Conti ha avviato un’inchiesta incentrata sui costi extra legati alle Olimpiadi e sui rimborsi statali destinati al privato coinvolto nella realizzazione della struttura.

Milano, 6 maggio 2026 – L’Unipol Dome, l’Arena da 16 mila posti a Santa Giulia, è un impianto privato, realizzato dalla multinazionale tedesca Cts Eventim per ospitare concerti: i primi due sono in programma stasera con Ligabue e sabato con Annalisa. Ma l’arena al confine sud-est della città è stata anche la struttura che ha ospitato – in deroga con la sua funzione principale, cioè i live musicali – l’hockey olimpico e paralimpico ai Giochi invernali Milano-Cortina dello scorso febbraio. Per questo, nel 2025, il Governo l’ha definita “impianto di interesse pubblico di rilevanza statale”. L’Unipol Dome, dunque, è privata ma gli è stato riconosciuto un “interesse pubblico”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Unipol Dome: nodo extracosti olimpici e rimborsi dello Stato al privato. Su cosa si concentra l’inchiesta della Corte dei Conti

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