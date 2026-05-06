? Cosa scoprirai Come possono dieci esperti trasformare le criticità locali in opportunità?. Chi sono i relatori che porteranno l'innovazione nel territorio?. Come può l'università fermare la fuga dei giovani talenti?. Quali strategie concrete proporranno gli esperti per lo sviluppo locale?.? In Breve Evento previsto per il 15 maggio 2026 presso l'Aula Magna del Dipartimento di Economia.. Partecipano Donatella Curtotti, Danilo Leone, Tommaso Campagna e il licenziatario Stefano Iorio.. Dieci relatori includono Francesco Pio Manca, Leonardo Marabini, Michele Frisoli e Giuseppe Mayer.. Interverranno Diogo Forte, Andrea Paoletti, Amata Mercurio, Barbara Gallavotti e Daniele De Michele.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UniFg presenta TEDx: 10 voci per sfidare le criticità del territorio

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