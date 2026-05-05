Con TEDx l' UniFg prova ad andare controvento | Cambiamo il contesto per non subirlo

Questa mattina, presso il Palazzo Ateneo, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di TEDx University of Foggia. L'evento si svolgerà prossimamente e rappresenta un appuntamento importante nel settore culturale e accademico locale. La manifestazione mira a offrire uno spazio di confronto e approfondimento su temi di interesse pubblico, coinvolgendo relatori e pubblico in un'occasione di discussione aperta.

Si è svolta questa mattina, martedì 5 maggio, presso il Palazzo Ateneo, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del TEDx University of Foggia, confermando il ritorno di uno degli appuntamenti più significativi nel panorama culturale e accademico del territorio.All’incontro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate “Controvento” risponde all’appello di Nello Pizza: il centrosinistra si ricompatta ad AvellinoIl candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra, Nello Pizza, ha invitato l’associazione “Controvento” a partecipare allo schieramento... Leggi anche: Tedx Countdown, Ghisalberti: “Un invito ad agire per trovare soluzioni contro la crisi climatica” Altri aggiornamenti EVENTO Foggia: l’UNIFG annuncia TEDx University of Foggia 2025L’Università di Foggia annuncia l’edizione 2025 del TEDx University of Foggia, che si terrà il prossimo 22 maggio presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza. Il tema scelto è Restanza, ... statoquotidiano.it Primavera dei Borghi anche in Puglia a Troia (Fg) TEDx Unifg sulla ‘Restanza’L’ultimo week-end di Aprile 2025, dedicato ai borghi d’Italia e alla Primavera nei Borghi, sarà molto largo e si proietterà con le numerosissime iniziative alla prima settimana di maggio. E in tutti ... affaritaliani.it