A due settimane dall'assemblea straordinaria prevista per il 4 maggio, un'importante banca italiana ha annunciato piani di crescita attraverso una fusione. Il suo amministratore delegato ha dichiarato che, in caso di accordo, l'istituto prevede di raggiungere circa 21 miliardi di utile entro il 2030. La questione riguarda anche un concorrente tedesco, con il quale si discute di possibili sinergie e sfide di mercato.

Milano, 20 aprile 2026 – A due settimane dall’assemblea straordinaria che il 4 maggio sarà chiamata ad approvare l’aumento di capitale di Unicredit propedeutico all’ Offerta pubblica di scambio (Ops) del valore di 35 miliardi lanciata su Commerzbank a marzo e destinata a partire subito dopo, la banca guidata da Andrea Orcel ha scoperto le carte sui piani per l’istituto di Francoforte. Dopo 18 mesi dal primo ingresso in Commerzbank, di cui oggi il gruppo di piazza Gae Aulenti è l’azionista rilevante con quasi il 30% del capitale, di fronte a colloqui che con il board di Francoforte non sono mai decollati e con il muro eretto anche ieri dal governo di Berlino («inaccettabile un’acquisizione ostile da parte di Unicredit»), Orcel ha deciso di rompere gli indugi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Unicredit all’attacco su Commerz, L’Ad Orcel: “Con la fusione 21 miliardi di utile entro il 2030”

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