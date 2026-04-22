resistenza significa repubblica iniziative dedicate alla liberazione

In occasione del 25 aprile, si svolgono tre giorni di incontri e celebrazioni per ricordare l’81° anniversario della Liberazione. Le iniziative si concentrano sulla resistenza e sulla nascita della Repubblica, coinvolgendo diverse comunità e istituzioni. Durante l’evento si susseguono momenti di confronto, commemorazioni e attività pubbliche dedicate a mantenere vivo il ricordo di quel periodo storico.

Tre giorni di incontri e celebrazioni in occasione del 25 Aprile, 81° Anniversario della Liberazione. Un programma ricco di eventi, dal titolo " Resistenza è Repubblica. Libertà, uguaglianza e democrazia ", che affianca ai tradizionali momenti istituzionali iniziative di approfondimento storico, culturale e civile, rivolte alla cittadinanza, alle scuole e al mondo associativo. "Celebrare l’anniversario della Liberazione – dice il sindaco Peracchini – significa non solo rendere omaggio a chi ha lottato per restituire al Paese dignità e futuro, ma anche rinnovare, soprattutto verso le giovani generazioni, l’impegno a custodire e difendere quei principi che sono alla base della nostra Costituzione".🔗 Leggi su Lanazione.it

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