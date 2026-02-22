Abusi violenze e insulti alle atlete | è bufera sull' allenatrice della ginnastica ritmica ferrarese

L’allenatrice della ginnastica ritmica ferrarese si trova al centro di accuse di abusi, violenze e insulti alle atlete. La decisione del tribunale federale, emessa il 13 febbraio, riguarda la società Ginnastica Estense Otello Putinati e il suo tecnico, Livia Ghetti. La sentenza deriva da una lunga serie di denunce presentate da alcune atlete e dai relativi approfondimenti. La vicenda ha suscitato grande attenzione nel mondo dello sport locale.

Una lunga serie di accuse e una sentenza. E’ quella numero 1 del 2026 del tribunale federale della Federazione Ginnastica d’Italia che lo scorso 13 febbraio si è espresso sulla società Ginnastica Estense Otello Putinati e su Livia Ghetti, tecnico della stessa realtà sportiva ferrarese. In particolare è arrivata la condanna (ad una doppia multa) per la società dell’allenatrice, in quanto quest’ultima è stata riconosciuta colpevole di diversi episodi che vanno dal luglio 2022 al gennaio 2025. Nelle sette pagine del documento, si elencano le varie accuse. In primis viene scritto che Ghetti avrebbe rivolto alle atlete insulti quali “faccia da insulsa”, “stupide”, “cretine”, “deficienti”, “non valete niente”, “teste di c. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

